الجبير: أوضحت في وارسو أن موقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية مبني على مبادرة السلام العربية

الوئام - متابعات

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، إن مؤتمر وارسو تناول القضية الفلسطينية، وأوضحت فيه موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية المبني على مبادرة السلام العربية.

وأضاف الجبير، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن الجميع في مؤتمر وارسو أجمع على أن التحديات التي تواجهنا يتصدرها الدور الايراني في زعزعة أمن واستقرار المنطقة.

وفي وقت سابق، صرح وزير خارجية بولندا، ياسيك تشابوتوفيتش، إن سياسات إيران وأنشطتها الخبيثة كانت موضوعا رئيسيا في قمة وارسو.

ولفت تشابوتوفيتش في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، على هامش اجتماعات وارسو، إلى أنه تم أيضاً مناقشة أزمة اليمن وعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مؤتمر صحافي جمعه بنظيره البولندي في وارسو: “نأمل بأن يؤسس هذا المؤتمر للاستقرار في الشرق الأوسط”.

وأضاف بومبيو إن مؤتمر وارسو يؤسس لمعالجة الأزمات في الشرق الأوسط، وتابع أن بلاده تريد معالجة الأزمات التي تهدد العالم كالإرهاب.

وأكد: “مستمرون في العمل لصالح الشرق الأوسط في المستقبل”.

وأشار بومبيو إلى أن إيران وحزب الله وتفشي الإرهاب أخطار تهدد الشرق الأوسط.

كما أعرب عن رغبة واشنطن في فرض مزيد من العقوبات على النظام الإيراني لوقف عدوان روحاني وقاسم سليماني على الشرق الأوسط، بحسب قوله.

وصرّح بأن بلاده ستعمل في الأسابيع المقبلة على التوصل لاتفاق بشأن ترسانة كوريا الشمالية، وأكد حرصها على إيجاد آلية للتحقق من نزع السلاح النووي لبيونغ يانغ.