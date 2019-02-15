«تعليم الطائف» يكرم ٣٥٠ طـالبـة مـتفوقة دراسيًا

الطائف- الوئام- عبد الله العازمي:

احتفت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف أمس الخميس بتكريم أكثر من ٣٥٠ طالبة متفوقة في المرحلتين المتوسطة والثانوية من التعليم العام وتحفيظ القرآن الكريم، وطالبات العوق السمعي والبصري أهلي وحكومي برعاية مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية مها بنت طاهر الزايدي، وتنظيم إدارة توجيه وإرشاد الطالبات بقيادة مديرة الإدارة إيمان الطويرقي، ومتابعة فريق العمل بالإدارة.

وذكرت الزايدي -في كلمتها بحفل التكريم على مسرح الإدارة “بنات” بالفيصلية- أن إدارة تعليم الطائف تحتفي كل عام بكوكبة من الطلاب والطالبات المتفوقين والمتفوقات تقديرًا لجهودهم، وتشجيعًا لعطائهم؛ استمرارًا للتنافس الشريف في ميدان العلم والمعرفة.

مؤكدة على دور قائدات ومعلمات المدارس من العناية والاهتمام بالمخرج التعليمي، وتجويد العملية التعليمية، ورفع المستوى التحصيلي للطالبات؛ لتحقيق التطلعات المستقبلية للتعليم.

فيما رفعت مديرة إدارة توجيه وإرشاد الطالبات أسمى التهاني للوطن الغالي بماحققنه الطالبات المحتفى بهن في مجال التفوق العلمي، مشيرة إلى أن الإدارة تسعى جاهدة من خلال هذا التكريم إلى دعم الطالبة بما حققته من شرف العلم ليتحول عملاً نافعًا للأمة.

شمل حفل التكريم على كلمة الطالبات المتفوقات، وفقرات وفعاليات منوعة، ضمت أناشيد عن التميز والتفوق، وأوبريت وقصائد شعرية شاركت بها طالبات الروضة الرابعة، ومدارس الرؤية الطيبة، ومدارس طلائع المبدعات، والمتوسطة الخامسة، والثانوية السابعة، وثانوية الملك فهد بالقاعدة الجوية.

فيما انطلقت مسيرة الطالبات المتفوقات وسط حضور كبير من مديرات الإدارات والمكاتب، والمشرفات التربويات، وأمهات المحتفى بهن، ليصعدن إلى منصة التكريم، ويستلمن الهدايا التقديرية من مساعدة المدير العام، مثمنة لهن ولأولياء الأمور وقائدات ومعلمات المدارس هذا التنافس في مجال التفوق العلمي.