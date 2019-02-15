عاجل .. بث مباشر .. #ولي_العهد يرعى حفل سباق الفروسية الكبير على كأسي سموه لجياد الإنتاج والمستورد

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد لمقر حفل سباق نادي الفروسية بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية.

ويرعى صاحب السمو الملكي حفل سباق نادي الفروسية السنوي الكبير على كأسي ولي العهد لجياد الإنتاج والمستورد بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية.

وبهذه المناسبة رحّب صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية بتشريف سمو ولي العهد – أيده الله – لهذه المناسبة الكبيرة التي تأتي امتدادًا لما يحظى به النادي ونشاطاته وسباقاته من دعم كبير واهتمام بالغ من سموه – حفظه الله -، مؤكدًا أن رعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين لرياضة الفروسية تعد الركيزة الأساسية لما وصلت إليه من تطور وما تحققه من إنجازات على مختلف الأصعدة.

وأكّد سموه أن الدعم والتشجيع والحرص المتواصل من سمو ولي العهد دليل على الاهتمام الكبير بمستقبل رياضة الفروسية، بما ينسجم مع رؤية المملكة الطموحة 2030 ومخرجاتها، حيث أولت رياضة الفروسية بمختلف مسابقاتها حيزاً كبيرًا واهتمامًا واضحًا بدعم مباشر من سموه الكريم، لاسيما وقد تم رفع قيمة جوائز الكؤوس الكبرى مؤخرًا في قفزة غير مسبوقة تجعل من رياضة الفروسية بيئة جاذبة ومحفزة لتكون محطّ أنظار الجميع بميادينها ومنشآتها وسباقاتها.

وقال سموه:” شهدت المملكة تحولاً كبيرًا في هذا الجانب من خلال تنظيم واحتضان العديد من فعاليات الفروسية، إيماناً من سمو ولي العهد بما تمثله هذه الرياضة العريقة من قيمة ومكانة في المجتمع”، معربًا عن اعتزاز منسوبي نادي الفروسية بهذه الرعاية الكريمة من قبل سمو ولي العهد الأمين.

ويُشرِف صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز عضو مجلس الإدارة رئيس اللجان الفنية بالنادي بشكل مباشر على جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة لحفل السباق الكبير المتضمن شوطي كأس سمو ولي العهد للإنتاج والمستورد، ويتابع سموه سير العمل مع مختلف اللجان العاملة أولاً بأول بما يحقق بإذن الله النجاح والتميز المتوقع لهذه المناسبة الكبيرة.

من جهته أوضح مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع أن النادي أنهى جميع الاستعدادات الخاصة بهذا الاحتفال السنوي الكبير، استشعارًا لأهمية هذه المناسبة الغالية، مبيناً أن هناك العديد من الفعاليات الرسمية والأنشطة المصاحبة لهذا الحدث المهم الذي ينتظره محبو الفروسية في كل عام، متمنياً أن تظهر هذه المناسبة بالمستوى المشرف كونها تحمل اسمًا غاليًا على قلوب الجميع.

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