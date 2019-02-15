التعليقات: 0

تحديث تجريبي من واتس اب يعيد تصميم صفحة الإعدادات بالكامل

تحديث تجريبي من واتس اب يعيد تصميم صفحة الإعدادات بالكامل
weam.co/574010
الوئام - متابعات

تعمل خدمة التراسل الفورى “واتس آب” على تحديث تجريبى يعيد تصميم صفحة إعداداته بشكل كامل، حيث تم إعادة تصميم الصفحة وكذلك بعض الأقسام بشكل كامل، بما فى ذلك التخلص من الفواصل بين الخطوط، وإضافة بعض الرموز الجديدة الملونة باللون الأخضر، إضافة إلى بعض التغييرات فى واجهة استخدام البيانات.

ووفقا لما نشره موقع androidpolice الأمريكى، فعند الانتقال الآن لشاشة الإعدادات الرئيسية سيمكن للمستخدم ملاحظة الأيقونات الجديدة، والأقسام الفرعية لكل عنصر، مع إعادة تنظيم بعض العناصر، وفيما يخص بقية الإعدادات فهى تتبع نفس النمط، حيث لا مزيد من الخطوط الفاصلة ولا مزيد من مربعات الاختيار، ولا مزيد من الخلفيات الرمادية لتفاصيل بعد الإعدادات.

ويمكن الآن للمستخدمين رؤية كل الإحصائيات أسفل عنوان كل قسم مباشرة، مما يسمح للمستخدم بالحكم بسرعة على مقدار ما قام به واتس آب من سعة تخزين أو استهلاك للبيانات، كما تم إعادة تنظيم شاشة استخدام الشبكة “Network Usage” بشكل كامل، حيث سابقًا كان من المستحيل تحليلها، لكن الآن تم استبدال البايتات والعناوين برسوم بيانية يمكن قراءتها بسهولة ولـ 6 أنواع من البيانات وهى “المكالمات، الوسائط، النسخ الاحتياطى فى درايف، الرسائل، الحالات، التجوال”.

روابط ذات صلة

قيود جديدة من واتس اب على الرسائل المحولة

قيود جديدة من واتس اب على الرسائل المحولة

“واتس آب” يطرح WhatsApp for Business لمستخدمي أيفون.. تعرف عليه

“واتس آب” يطرح WhatsApp for Business لمستخدمي أيفون.. تعرف عليه

تحديث جديد من واتس آب لميزة “حذف الرسائل”.. تعرف عليه

تحديث جديد من واتس آب لميزة “حذف الرسائل”.. تعرف عليه

واتساب يطرح ميزة جديدة.. تعرف عليها

واتساب يطرح ميزة جديدة.. تعرف عليها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>