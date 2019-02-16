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تنبيهات متقدمة من الأرصاد.. ضباب يحجب الرؤية في 6 مناطق وأمطار بالرياض

تنبيهات متقدمة من الأرصاد.. ضباب يحجب الرؤية في 6 مناطق وأمطار بالرياض
weam.co/574022

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة في مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة والقصيم والحدود الشمالية وجازان، والرياض.

في الرياض أوضحت الأرصاد أن المنطقة تشهد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الخرج وحريملاء وشقراء وثادق ورماح والدلم وماوان والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة 12.00 في منتصف ليل الجمعة وتستمر حتى الساعة 03.00 من فجر السبت.

“الأرصاد” قالت إن منطقة عسير تشهد تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب. وتشمل الحالة أبها وخميس مشيط والنماص وتنومة ومرتفعات المنطقة، وتبدأ الساعة الثانية عشرة في منتصف ليل الجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ07.00 من صباح السبت.

وأصدرت تنبيهًا مماثلاً لمنطقة مكة المكرمة، قالت فيه إنها تشهد تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل الطائف والهدا والشفا وميسان وبني سعد والأماكن المفتوحة والطرق السريعة، وتبدأ الساعة الثانية عشرة في منتصف ليل الجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ07.00 من صباح السبت.

ونبَّهت الهيئة منطقة الباحة بأنها تشهد تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل الباحة وبلجرشي والمندق ومرتفعات المنطقة، وتبدأ الساعة الثانية عشرة في منتصف ليل الجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ07.00 من صباح السبت.

وتشهد منطقة القصيم أيضًا تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل بريدة والبكيرية والبدائع والخبراء. وتبدأ الحالة الساعة الثانية عشرة في منتصف ليل الجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح السبت.

وكذلك نبَّهت منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل عرعر والأماكن المفتوحة والطرق السريعة، وتبدأ الساعة الثانية عشرة في منتصف ليل الجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ09.00 من صباح السبت.

ونبهت “الأرصاد” منطقة جازان بأنها تشهد تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل فيفا والخوبة والعارضة والدائر ومرتفعات المنطقة، وتبدأ الساعة الثانية عشرة في منتصف ليل الجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ07.00 من صباح السبت.

 

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