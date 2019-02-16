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يصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة

طقس اليوم: انخفاض درجات الحرارة بالرياض والشرقية والقصيم

طقس اليوم: انخفاض درجات الحرارة بالرياض والشرقية والقصيم
weam.co/574028
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة يصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق القصيم، الرياض والشرقية تمتد إلى منطقة نجران.

كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة في حين يبقي الطقس بارد إلى شديد البرودة على مناطق تبوك ، الجوف ، الحدود الشمالية وحائل.

كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية على الأجزاء الجنوبية من شرق و وسط المملكة كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول ليلاً إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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