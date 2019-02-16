وزير خارجية الكاميرون يلتقي «الشثري» ويثمّن الدعم الكبير من المملكة

ياوندي- الوئام:

التقى المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، على هامش زيارته لجمهورية الكاميرون بوزير الخارجية الكاميروني أمبيلا أمبيلا لوجين.

ونقل خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده – حفظهما الله – إلى الكاميرون رئيسًا وحكومةً وشعبًا.

وبحث اللقاء أطر العلاقات الثنائية بين المملكة والكاميرون، وسبل تعزيزها في المجالات كافة.

من جانبه، رحب وزير الخارجية الكاميروني، بزيارة المستشار، والوفد المرافق له.

وقال: إن العلاقات بين بلاده والمملكة العربية السعودية، علاقات تاريخية، بدأت منذ عام 1966 على مستوى الأصعدة كافة ولازالت مؤكدًا تأييد ومشاركة بلاده لمواقف المملكة الدولية ونوه بالدعم الكبير وغير المحدود من المملكة للكاميرون في شتى المجالات.