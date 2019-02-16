“سكني”: 12 ألف أسرة استفادت من الخيارات السكنية في يناير.. و6 آلاف سكنت منازلها

الوئام - متابعات

كشف برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان، عن إجمالي أعداد الأسر السعودية التي استفادت بشكل فعلي من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يوفرها البرنامج خلال شهر يناير الماضي.

مبيّناً أن إجمالي عدد هذه الأسر وصل إلى 12.877 من المسجلين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، منهم 6499 أسرة سكنت منازلها، فيما بلغ عدد الأسر التي استفادت خلال عام 2018 أكثر من 157 ألف أسرة.

وأصدر برنامج “سكني”، اليوم، تقريره لشهر يناير، والذي تضمن الكشف عن أعداد المستفيدين بشكل فعلي من الخيارات السكنية التي يوفرها، موضحاً بأرقام الهوية الوطنية والمناطق أسماء هؤلاء المستفيدين، كما تضمن الإصدار تفاصيل ما تم تقديمه خلال الفترة الماضية من خيارات سكنية، وحلول تمويلية للمواطنين، ومتابعة للمشاريع السكنية التي تنفذها الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص والمنتشرة في مختلف مناطق المملكة، ويمكن الاطلاع على تفاصيل التقرير من خلال الرابط: https://sakani.housing.sa/sakani-reports.

وأكّد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، سيف بن سالم السويلم، أن الوصول لخدمة هذا العدد من المواطنين خلال شهر واحد فقط، يعكس حرص الوزارة على تسريع تملك المواطنين للمساكن، وتقديم الخدمة لهم بشكل أفضل، مشدداً على أن برنامج “سكني” سيواصل جهوده لخدمة المسجلين في قائمة الوزارة وتسريع حصولهم على المسكن المناسب وتقليص فترات الانتظار.

وأشار إلى أن تقرير برنامج “سكني” لشهر يناير يشمل جهود البرنامج في تسهيل رحلة تملك المستفيدين، ودوره في تذليل المعوقات التي تواجه المواطنين من خلال تسهيل حصولهم على الخيارات السكنية التي يوفرها البرنامج، والتي تشمل (الفلل الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة، أو الوحدات السكنية تحت الإنشاء، أو الأراضي المجانية، وكذلك الحصول على قرض عقاري مدعوم للبناء الذاتي، أو شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق، تحويل التمويل العقاري القائم إلى مدعوم).

وأضاف السويلم: “ضمن جهود سكني لتوفير خيارات سكنية مناسبة بدأ البرنامج في تنفيذ 45 مشروعاً سكنياً جديداً في مختلف مناطق المملكة، تتميز بأسعارها المناسبة لشريحة كبيرة من المواطنين المسجلين في قوائم وزارة الإسكان، حيث تتراوح بين 250 ألف وحتى 750 ألف ريال”.

مؤكداً أن هذه المشاريع تتميز بتقديمها ضمانات جودة عالية والتزام دقيق بمراحل تنفيذها، وتسليمها للمواطنين في الوقت المحدد، مشيراً إلى أن البرنامج أضاف العديد من التسهيلات كاختيار المخططات السكنية بشكل إلكتروني عبر موقع “سكني”، إضافة إلى إطلاق رقم موحد للعناية بالمستفيدين للإجابة على كافة التساؤلات (199090)، وإيجاد الحلول المناسبة للمواطنين.

وأوضح أن الوزارة تعمل على إيجاد الحلول المناسبة للأسر السعودية والتي تساعدهم في تملك المنزل المناسب لهم، منوّهاً إلى أنه تم العمل بالشراكة مع مؤسسة النقد العربي السعودي، والبنوك والمؤسسات التمويلية على تسهيل حصول المواطنين على التمويل العقاري المناسب لهم، مع تكفل الدولة بتحمل الفوائد عن قيمة القرض العقاري بدعم يصل إلى 100% لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، كما تم إجراء العديد من التعديلات على التمويل العقاري وذلك بتخفيض الدفعة الأولى المقدمة إلى 5% لمستفيدي برنامج “سكني”، مع إمكانية التقسيط في مشاريع الوحدات السكنية تحت الإنشاء.

وكان برنامج “سكني” أعلن مطلع العام الجاري عن أسماء 200 ألف مواطن يمكنهم الاستفادة من الخيارات المتنوعة التي يوفرها “سكني” للعام 2019، تشمل 100 ألف قرض عقاري مدعوم من صندوق التنمية العقارية، و50 ألف أرض مجانية في مختلف مناطق المملكة، و50 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء، حيث تعدّ هذه المرة الأولى التي يعلن فيها “سكني” عن أسماء المستحقين خلال العام في دفعة واحدة، وذلك بهدف تسريع التملّك ورفع نسبته إلى 60% عام 2020 والوصول إلى 70% بحلول عام 2030، وذلك وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان “أحد برامج رؤية المملكة 2030″، وتقليص قوائم الانتظار وإتاحة فرص سكنية أكثر تلائم مختلف فئات المجتمع في كل مناطق المملكة.

رابط الاسماء

https://sakani-names.housing.sa/

رابط التقرير

https://sakani.housing.sa/sakani-reports