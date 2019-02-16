“البحرية” تنقذ فرنسيا على متن قارب شرعي بالمياه الدولية للبحر الأحمر

الوئام - متابعات

نجحت سفن القوات البحرية الملكية السعودية، بجهود مشتركة مع سفن وزوارق حرس الحدود، في إنقاذ بحار فرنسي تعرض لحالة مرضية طارئة على يخت شراعي في المياه الدولية شرق أرخبيل فرسان.

في إطار مهام حرس الحدود والجهود الإنسانية لأعمال البحث والإنقاذ، تمكنت السفن و الدوريات البحرية للقوات البحرية الملكية السعودية مساء يوم الجمعة الموافق ١٠ /٦/ ١٤٤٠ هـ من إخلاء بحار فرنسي الجنسية، يبلغ من العمر ٧٢ عاما، تعرض لحالة نزيف داخلي من على متن قارب شراعي في المياه الدولية على بعد ٧٠ ميل بحري غرب جزيزة فرسان.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنام القريني، أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة ( JMRCC ) استقبل البريد الإلكتروني من مركز البحث والانقاذ الفرنسي GRIS NEZ MRCC مفاده تعرض أحد طاقم قارب شراعي في عرض البحر لحالة مرضية تستدعي إخلائه.

حيث تولي مركز تنسيق البحث والانقاذ بجدة JMRCC إدارة الحدث و تحديد موقع السفينة ومن خلال التنسيق لتطبيق بنود الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية في مياه المملكة العربية السعودية المعمول بها في مثل هذه الحالات، وعلى الفور تم التواصل عن طريق الاتصال الفضائي مع كابتن القارب الشراعي وإعداد دائرة اتصال مع الطبيب المناوب بمستشفي الملك فهد بجدة لاعطائه النصائح والارشادات الطبية لحين تنفيذ عملية الإخلاء.

وقام المركز بتمرير البلاغات اللازمة للجهات ذات العلاقة لتكليف الوحدات البحرية لديها لتقديم المساعدة الطبية العاجلة وسرعة إخلاء المريض حيث هرعت السفن والدوريات البحرية للموقع.

وشاركت سفينة تابعة للقوات البحرية الملكية السعودية وسفينة بعيدة مدي وزروق ذات سرعة عالية مع كوادر طبية تابعة لحرس الحدود السعودي بعد تحديد نقطة التقاء لتوزيع المهام لإعداد خطة عملية الاخلاء حيث باشرت سفينة القوات البحرية عملية إنزال المريض الي العيادة الطبية بالسفينة وإجراء الفحوصات اللازمة وتقديم الرعاية الطبية لضمان عدم حدوث مضاعفات وتم اخلائه بواسطة الطائرة العامودية التابعة للسفينه لمستشفي الأمير محمد بن ناصر بمدينة جازان لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة وحالة المريض مستقرة ولله الحمد بعد تقديم العلاج اللازم.

ورافقت السفن، القارب الشراعي، لحين دخوله بميناء جازان بعد التنسيق مع إدارة الميناء وقام المركز بتحديد وكيل ملاحي لاستكمال ومتابعة الإجراءات النظامية للحالة تحت إشراف حرس الحدود.

وقد تلقى مركز تنسيق البحث والانقاذ بجدة رسالة شكر وامتنان من المركز الفرنسي للإنقاذ للتعامل الاحترافي الذي تم في سرعة الاستجابة لعملية الإخلاء وانقاذ حياة احد رعاياها في عرض البحر.