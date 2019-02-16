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مشيرة إلى الإرهاب والاعتقال التعسفي

الخارجية الأمريكية تحذر رعاياها من السفر إلى تركيا

الخارجية الأمريكية تحذر رعاياها من السفر إلى تركيا
weam.co/574139

حذرت ​وزارة الخارجية الأمريكية​ مواطنيها، الويم، من السفر إلى ​تركيا​.

وجاء في تغريدة على “تويتر”: “نحذر المواطنين الأمريكيين من ​الإرهاب​ والاعتقال التعسفي في تركيا”، مشددة على ضرورة الابتعاد عن المناطق التي ترتفع فيها نسبة الخطورة، خاصة عند حدود تركيا مع ​سوريا​ و​العراق​.

ولفتت إلى أن “احتمال قيام المجموعات الإرهابية بعمليات لا يزال قائما، خاصة في المناطق السياحية، ووسائل المواصلات العامة، والأسواق، ومراكز ​التسوق​، والإدارات العامة، والأماكن الرياضية، والنزل والمطاعم وأماكن العبادة والحدائق والمؤسسات التعليمية والمطارات وبقية الأماكن العامة، مذكرة باستهداف المجموعات المسلحة لتلك الأماكن قبل ذلك»، موضحةً أن “عناصر ​الأمن​ التركي قامت باعتقال عشرات الآلاف لوجود ارتباطات لهم بتنظيمات مسلحة، من بينهم مواطنون أمريكيون، لأسباب يبدو أنها سياسية”؟.

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