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يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل

طقس اليوم: هطول أمطار رعدية في جازان والباحة وعسير

طقس اليوم: هطول أمطار رعدية في جازان والباحة وعسير
weam.co/574200
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية تمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية وكذلك على شمال المملكة.

كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، نجران و الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية. ولايستبعد تكوّن الصقيع على أجزاء من شمال المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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