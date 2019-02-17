التعليقات: 0

في برقيات بعث بها

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس جامبيا بذكرى استقلال بلاده

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس جامبيا بذكرى استقلال بلاده
weam.co/574221
الرياض- الوئام:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس أداما بارو رئيس جمهورية جامبيا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية جامبيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

من جهة اخرى بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس أداما بارو رئيس جمهورية جامبيا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية جامبيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

روابط ذات صلة

وزير خارجية الكاميرون يلتقي «الشثري» ويثمّن الدعم الكبير من المملكة

وزير خارجية الكاميرون يلتقي «الشثري» ويثمّن الدعم الكبير من المملكة

أسعار الذهب تتحرك في نطاق ضيق

أسعار الذهب تتحرك في نطاق ضيق

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيسة جمهورية ليتوانيا

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيسة جمهورية ليتوانيا

المملكة تستنكر بشدة تفجير استهدف قافلة عسكرية بإقليم كشمير

المملكة تستنكر بشدة تفجير استهدف قافلة عسكرية بإقليم كشمير

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>