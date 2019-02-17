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القضية لا تزال قيد التحقيق

قنصلية المملكة في لوس أنجلوس تصدر بياناً حول وفاة المبتعث بندر البارقي

قنصلية المملكة في لوس أنجلوس تصدر بياناً حول وفاة المبتعث بندر البارقي
weam.co/574244
لوس أنجليس -الوئام:

أكدت القنصلية العامة للمملكة في لوس أنجلوس، أنه انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، فقد قامت القنصلية بمباشرة حالة وفاة الطالب بندر بن عامر بن علي البارقي – رحمه الله – في 25 جمادى الأولى 1440هـ، وذلك في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا.

وأوضحت القنصلية في بيان أصدرته يوم أمس أنها تقوم بمتابعة مستمرة لمجريات التحقيق في أسباب وفاة الطالب البارقي، مشيرةً إلى أنها قامت بتعيين محامي لمتابعة حيثيات القضية، وأن القضية لا تزال قيد التحقيق، ولم يصدر التقرير النهائي لسبب الوفاة حتى حينه من جهات التحقيق المحلية.

ولفتت القنصلية الانتباه إلى أنها لم تصدر أي تصريح يتعلّق بسبب وفاة الطالب كما تناقلت بعض الصحف في المملكة ذلك، مؤكدةً أنها ستقوم بإيضاح سبب الوفاة فور صدور التقرير النهائي، سائلةً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذو يه الصبر والسلوان.

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