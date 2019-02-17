ضبط 2.6 مليون مخالف لأنظمة الإقامة والعمل خلال 16 شهرا

الوئام - متابعات

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة عن توقيف 2.6 مليون مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود منذ انطلاقتها قبل 16 شهراً، وحتى الخميس الماضي، في جميع مناطق المملكة.

وكشفت وزارة الداخلية في إحصاء أسبوعي، أصدرته مساء أول من أمس، أن إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم في الحملات بلغ 2.626.580 مخالفاً، منهم 2.046.421 مخالفاً لنظام الإقامة، و401.804 مخالفين لنظام العمل، و178.355 مخالفاً لنظام أمن الحدود.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 44.133 شخصاً، 51% منهم يمنيو الجنسية، و46% إثيوبيون، و3% من جنسيات أخرى، فيما تم ضبط 1893 شخصاً حاولوا التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

ووصل إجمالي المتورطين في نقل وإيواء المخالفين والتستر عليهم الذين تم ضبطهم إلى 3382 شخصاً. فيما بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين 1077 مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية في حق 1047 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة في حق بقية الموقوفين.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 12.040 وافداً مخالفاً، منهم 10.386 رجُلاً، و1654 امرأة. فيما تم إيقاع العقوبات الفورية في حق 401.123 مخالفاً، وإحالة 359.541 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 448.128 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 664.931 مخالفاً.