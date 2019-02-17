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أكد دعمه للحرب على الإرهاب

البرلمان العربي يندّد بالهجوم الإرهابي في مصر

البرلمان العربي يندّد بالهجوم الإرهابي في مصر
weam.co/574250
الرياض- الوئام:

أدان الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي الهجوم الإرهابي الذى إستهدف نقطة أمنية بمدينة العريش المصرية يوم أمس .

وقال السلمي فى بيان له اليوم  نُدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف يوم أمس السبت نقطة أمنية بمدينة العريش المصرية.

وأكد رئيس البرلمان العربي دعم البرلمان ووقوفه مع جمهورية مصر العربية في حربها على الإرهاب .

وحيا السلمي  أبطال القوات المسلحة المصرية الذين يفشلون مخططات الإرهاب قائلا: كلنا ثقة بأن الإرهاب لن ينال من أمن مصر واستقرارها ، حفظ الله مصر وشعبها العظيم.

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