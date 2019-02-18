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وتدعو للمبادرة

“المالية” تعلن موعد بدء مهام عوامل جباية زكاة الأنعام للعام 1440 هـ

“المالية” تعلن موعد بدء مهام عوامل جباية زكاة الأنعام للعام 1440 هـ
weam.co/574487
الوئام - واس

أعلنت وزارة المالية بدء مهام عوامل جباية زكاة بهيمة الأنعام لهذا العام، يوم السبت 2 / 7 / 1440هـ، ومباشرة أعمالها في جميع مناطق المملكة، داعية المكلفين للمبادرة بدفع زكاتهم لتلك العوامل في جميع الموارد والمواقع المحددة لها، واستلام الوثائق المعتمدة لدفع الزكاة عيناً أو نقداً.

وجاء نص الإعلان كالتالي ..
قال الله تعالى ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ), واتّباعاً لسنة النبي – صلى الله عليه وسلم – في بعث جباة الزكاة إلى المكلفين في مكان تواجدهم, واقتداءً بهدي خلفائه الراشدين – رضي الله عنهم – ومن سار على نهجهم في جباية زكاة بهيمة الأنعام.

فقد حرص ولاة الأمر في هذه البلاد ـ وفقهم الله ـ على تطبيق هذه الشعيرة المباركة سنوياً من خلال تجهيز وإخراج عوامل جباية زكاة بهيمة الأنعام التي تجوب مناطق المملكة كافة، حيث تقرر خروج عوامل جباية زكاة بهيمة الأنعام لهذا العام يوم السبت 2 / 7 / 1440هـ – بمشيئة الله تعالى -.

ويسر وزارة المالية أن توضح ذلك لعموم المكلفين، وتدعوهم للمبادرة بدفع زكاتهم لتلك العوامل في جميع الموارد والمواقع المحددة لها، واستلام الوثائق المعتمدة لدفع الزكاة عيناً أو نقداً ، كما تدعو المواطنين كافة للتعاون مع تلك العوامل لإنجاح مهمتها وفق ما تقضي به الشريعة الإسلامية السمحة.

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