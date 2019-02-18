3 شروط لدى زيدان لتولي تدريب #تشيلسي

وقدم ساري مستويات جيدة للغاية مع “البلوز” في بدايات الموسم، لكن الفريق اللندني تعرض لانهيار مفاجئ، بخسارته أمام بورنموث برباعية بالدوري الإنجليزي، وبعدها الخسارة الأسوأ في تاريخ الفريق منذ نحو 30 عاما بسداسية نظيفة على يد مانشستر سيتي.

وذكرت التقارير الصحفية الإنجليزية أن إدارة تشلسي قد تعطي مهلة للمدرب الإيطالي ساري حتى بداية الشهر المقبل من أجل تحسين مستوى الفريق، خاصة وأن الفريق لديه مباريات صعبة تبدأ مع مانشستر يونايتد اليوم الاثنين في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ونقلت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية عن مصادر مقربة من زيدان أن مدرب ريال مدريد السابق وضع ثلاثة شروط لقيادة دفة تشلسي وأهمها، الحفاظ على النجم البلجيكي إيدن هازارد من خلال توقيع عقد جديد معه يغري الأخير بالبقاء.

كما اشترط زيدان توفير 200 مليون جينه إسترليني، وربما أكثر، لتعويض رحيل متوقع لبعض نجوم الفريق وتدعيم صفوف البلوز بدماء جديدة، وأما الشرط الأخير فتمثل بأن يكون لزيزو دورا كبيرا في اختيار اللاعبين الجدد بالاشتراك مع مدير الكرة في الفريق.

الجدير بالذكر أن زين الدين زيدان في فترة راحة من التدريب بعد رحيله عن الميرنغي في الصيف الماضي، بعد حصوله على لقب دوري أبطال أوروبا مع الملكي ثلاث مرات على التوالي.