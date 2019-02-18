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الشرطة تكشف ملابسات حادث وفاة شخص أثناء مقاومة رجال الأمن في تيماء

الشرطة تكشف ملابسات حادث وفاة شخص أثناء مقاومة رجال الأمن في تيماء
weam.co/574673

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك بأنه عند الساعة الثالثة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق 1440/6/12هـ ، اشتبهت دورية أمن بمحافظة تيماء بسيارة وهي تسير بدون لوحات.
وعند محاولة استيقافها رفض سائقها التجاوب مع تعليمات رجال الأمن، حيث تم متابعتها ورصدها متوقفة عند أحد المنازل.
وعند مباشرة رجال الأمن في نقل السيارة ، بعد معاينتها والاشتباه في وضعها، فوجئوا بخروج مجموعة أشخاص من المنزل ومقاومة رجال الأمن والاشتباك معهم بالأيادي لمنعهم من ذلك، مما اقتضى التعامل مع الموقف بطلقات تحذيرية للسيطرة على الوضع، ونتج عن ارتداد إحداها إصابة أحد المشاركين، في مقاومة رجال الأمن، ووفاته بعد وصوله إلى المستشفى.
وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في الحادثة واتخاذ الإجراءات النظامية.

 

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