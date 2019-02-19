الرياض- الوئام:

يستضيف نادي النصر السعودي مساء اليوم الثلاثاء الموافق 19-2-2019 فريق أجمك الأوزبكي في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، في مشاهدة مباراة النصر وأجمك بث مباشر.

مشاهدة مباراة النصر وأجمك بث مباشر في دوري أبطال آسيا

واستقر مجلس جماهير النصر على “إنترو الشبح” لتنفيذه في مباراة العالمي مساء اليوم أمام أجمك الأوزبكي.

مشاهدة مباراة النصر وأجمك بث مباشر في دوري أبطال آسيا

ويستضيف فريق النصر نظيره أجمك الأوزباكستاني، مساء اليوم على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض في إطار الملحق النهائي المؤهل لمرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

مشاهدة مباراة النصر وأجمك بث مباشر في دوري أبطال آسيا

ومن المقرر أن يكون المدرج على أكمله مضيئاً بالفلاشات الصفراء، على أن يظهر “التيفو” من وسط الجماهير في حركة إبداعية جديدة لمجلس جمهور النصر لم تطبق في الشرق الأوسط من قبل.

مشاهدة مباراة النصر وأجمك بث مباشر في دوري أبطال آسيا

من جانبه قال البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لفريق النصر، إن مباراة فريقه أمام أجمك الأوزبكي اليوم الثلاثاء ضمن الملحق الآسيوي المؤهل لدوري أبطال آسيا مهمة، مضيفا: ليس لدينا خيار سوى الفوز ونعرف أن أمامنا خصم صعب ولديه الإمكانيات ويملك لاعبين مميزين ونحن مستعدون للمباراة بشكل جيد ولن نفرط فيها.

مشاهدة مباراة النصر وأجمك بث مباشر في دوري أبطال آسيا

وأكد أهمية دعم الجماهير خاصة وهي العامل الأهم في المباراة، مضيفا: اللاعبون سيقدمون ما لديهم من أجل الظفر بالفوز الذي سيسعد الجماهير وسنحترم الخصم والتركيز داخل الملعب.

مشاهدة مباراة النصر وأجمك بث مباشر في دوري أبطال آسيا

وأسند الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إدارة لقاء النصر تحكيمياً للحكم الدولي السنغافوري محمد تقي الجعفري، وهو يحمل الشارة الدولية من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) منذ عام 2012، ويبلغ من العمر 33 عاماً.

مشاهدة مباراة النصر وأجمك بث مباشر في دوري أبطال آسيا

وبحسب الإحصائيات الرقمية والمواجهات السابقة فإن مواجهة النصر وأجمك هي الأولى تاريخياً بين الفريقين، إلا أنها ليست الأولى بين النصر والفرق الأوزبكية.

مشاهدة مباراة النصر وأجمك بث مباشر في دوري أبطال آسيا

وأظهر النصر تفوقاً واضحاً أمام كل الأندية الأوزبكية التي لعب أمامها، فلم يتعرض لأي خسارة على الإطلاق في 6 مواجهات سابقة مع الفرق الأوزبكية، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في مثلها.

مشاهدة مباراة النصر وأجمك بث مباشر في دوري أبطال آسيا

وكانت المواجهة الأولى للنصر أمام فريق باختاكور في عام 2011، حين تعادل معه 2-2 ذهاباً، وفي الإياب فاز 4-0، وكذلك الحال مع بونيودكور حين قابله النصر 4 مرات مرتين ذهاباً تعادل معه 1-1 و3-3 ثم فاز عليه العالمي إياباً في المرتين بذات النتيجة 1-0 عامي 2015 و2016.

موعد مشاهدة مباراة النصر وأجمك بث مباشر في دوري أبطال آسيا

البطولة: دوري أبطال آسيا لكرة القدم

المباراة: النصر – السعودية ضد أجمك – أوزبكستان دور الإقصائيات

المعلب: استاد الملك فهد الدولي

الحكم: محمد تقي الجعفري

المعلق : سوار الذهب

التوقيت:

القنوات الناقلة للمباراة لمشاهدة مباراة النصر وأجمك بث مباشر في دوري أبطال آسيا

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