ضبط أدوات صيد مخالفة في محافظة جدة

جدة - الوئام - عبد الله العازمي:

صرح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أن وحدة الثروة السمكية بمحافظة جدة، بالتعاون مع قطاع حرس الحدود،تمكنت من ضبط مخالفي نظام الثروة السمكية، وذلك باستخدام أدوات صيد مخالفة تمثلت في مسدس صيد وشوارات مصنعة من مادة البلاستيك بحوالي (٣٠٠م ) وكمية من الأسماك المتنوعة، وذلك أثناء قيام المختصين بالوحدة من القيام بالجولات الرقابية على مرافئ الصيد.

وأكد مدير وحدة الثروة السمكية بمحافظة جدة، رده بن عادل الزهراني، مصادرة الأدوات المخالفة واستكمال الاجراءات مع المخالفين حسب اللوائح والانظمة، وإتلافها حسب نظام لجنة الاتلاف.

كما شدد الجار الله على قيام الفرع تكثيف الجولات الرقابية للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية بالمنطقة، حفاظاً على الثروات المائية الحية، مؤكدا متابعة واستمرار الجولات الرقابية.