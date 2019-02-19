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وظائف للشباب في القطاع الصحي بمنطقة عسير

وظائف للشباب في القطاع الصحي بمنطقة عسير
weam.co/574740
الوئام - متابعات

بحث المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعسير، حسين بن حمد المري، مع ممثلي المستشفيات الخاصة والصيدليات والمختبرات بمدينتي أبها وخميس مشيط آليات إيجاد فرص وظيفية لطالبي العمل بالقطاع الصحي الخاص والدعم المقدم من صندوق تنمية الموارد البشرية في هذا الإطار.

وخلال اجتماع عقده المري أمس بمقر الفرع في أبها مع القطاعات الصحية الخاصة بالمنطقة، جرت مناقشة ما تم في مجال إيجاد فرص عمل للشباب والشابات وتمكينهم من العمل في القطاع الصحي الخاص، حيث تم مناقشة متطلبات أصحاب العمل ووسائل التنسيق بين الجهات المعنية بالتوظيف في القطاعين الحكومي والخاص.

كما قدم صندوق تنمية الموارد البشرية وبرنامج “طاقات” خلال الاجتماع عرضاً مرئياً عن البرامج التي يمكن من خلالها الحصول على الدعم وطريقة التسجيل فيها عن طريق بوابة العمل طاقات.

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