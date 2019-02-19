رئيس الهلال الأحمر يعتمد الخطط العددية للفرق الإسعافية لموسم الحج 1440هـ

الباحة - الوئام - عايض آل ركبان:

عقدت اللجنة الإشرافية للحج والعمرة بهيئة الهلال الأحمر السعودي، برئاسة معالي الدكتور محمد بن عبد الله القاسم رئيس الهيئة اجتماعها الدوري، في مقر الهيئة الرئيسي بالرياض، أمس، بحضور قيادات الهيئة، وذلك للاطلاع على الهيكل التنظيمي للهيئة واللجان الرئيسية ومهامها في موسم الحج لعام 1440هـ.

واعتمد معالي رئيس الهيئة خلال الاجتماع الخطط العددية للجان والفرق والنطاقات بالإضافة إلى مناقشة المشاريع المتوقع افتتاحها لهذا العام في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة، والاطلاع على التقارير التي أعدتها اللجنة من خلال الجولات الميدانية في المشاعر المقدسة للوقوف على سير العمل هناك.

وناقشت اللجنة معايير المفاضلة للمشاركة في موسم الحج والعمرة لهذا العام، واستعرضت أبرز المقترحات والآراء لتطوير خطة الإسعافي خلال الموسم الجديد والبناء على الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية.

وفي الختام، قدم معالي رئيس الهيئة شكره لأعضاء اللجان على العمل الذي يقومون به لتقديم أفضل الخدمات الإسعافية لضيوف الرحمن خلال موسمي الحج والعمرة، الأمر الذي يعكس تضافر الجهود وتكاتفها بدءًا من العاملين في الميدان وصولا إلى أعضاء اللجنة الذين لا يدخرون أي جهد لتحقيق تطلعات هذا الوطن تحت رؤية قيادتنا الرشيدة.