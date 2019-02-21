الرياض- الوئام:

يستضيف نادي انترميلان مساء اليوم الخميس الموافق 21-2-2019 فريق رابيد فيينا النمساوي في لقاء الاياب ببطولة الدوري الأوروبي2019-18.

مشاهدة مباراة انتر ميلان ورابيد فيينا بث مباشر في الدوري الأوروبي

وبالعودة لتفاصيل مباراة الذهاب فقد فاز نادي إنتر ميلان الإيطالي على نظيره رابيد فيينا النمساوي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين يوم الخميس الماضي، في ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي.

مشاهدة مباراة انتر ميلان ورابيد فيينا بث مباشر الدوري الأوروبي

وأحرز هدف المباراة للنيراتزوري، لوتارو مارتينيز، في الدقيقة 39 من ركلة جزاء.

مشاهدة مباراة انتر ميلان ورابيد فيينا بث مباشر في الدوري الأوروبي

وقبل مواجهة اليوم المثيرة تأكد غياب النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي عن فريقه إنتر ميلان أمام رابيد فيينا النمساوي في إياب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي.

مشاهدة مباراة انتر ميلان ورابيد فيينا بث مباشر في الدوري الأوروبي

وكان ماورو إيكاردي قد أخذ الضوء الأخضر من إدارة إنتر ميلان من أجل العودة إلى التدريبات والمشاركة مع النيراتزوري في المباريات القادمة.

مشاهدة مباراة انتر ميلان ورابيد فيينا بث مباشر في الدوري الأوروبي

وخضع إيكاردي صباح أمس الأربعاء للفحص الطبي والتأكد من عدم إصابته على مستوى الركبة، وبالتالي أصبح مستعدًا للمشاركة.

مشاهدة مباراة انتر ميلان ورابيد فيينا بث مباشر في الدوري الأوروبي

وعلى الرغم من هذا، فإن القائمة المستدعاة لمواجهة رابيد فيينا اليوم الخميس قد شهدت غياب اسم إيكاردي دون إبداء أسباب من قبل النيراتزوري.

مشاهدة مباراة انتر ميلان ورابيد فيينا بث مباشر في الدوري الأوروبي

وكان لوتارو مارتينيز قد قاد النيراتزوري إلى تحقيق انتصار بهدف نظيف على الفريق النمساوي في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي والتي شهدت غياب إيكاردي أيضًا.

مشاهدة مباراة انتر ميلان ورابيد فيينا بث مباشر في الدوري الأوروبي

يذكر أن إدارة إنتر ميلان كانت قد سحبت شارة القيادة من ماورو إيكاردي مؤخرًا وأعطتها للحارس سمير هندانوفيتش.

مشاهدة مباراة انتر ميلان ورابيد فيينا بث مباشر في الدوري الأوروبي

موعد مباراة انتر ميلان ورابيد فيينا بث مباشر في الدوري الأوروبي

البطولة: الدوري الأوروبي 2018/2019

المباراة: انتر ميلان – إيطاليا ضد رابيد فيينا – النمسا دور الـ 32

الملعب: ملعب سان سيرو ( جوزيبي مياتزا )

المعلق : نوفل الباشي

التوقيت: اليوم الخميس الموافق 21-2-2019 في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة للمباراة:

Sport TV 3

beIN SPORTS HD 4

Arena Sport 3 HD Cro

Movistar Liga de Campeones HD

TV8 Italia

BT Sport 3 / HD

Polsat Sport Premium 1 HD