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وتعرف على سعره المتوقع

“غالاكسي فولد” جديد “سامسونج” المجهز بتطبيقات من “فيسبوك” و”جوجل”

“غالاكسي فولد” جديد “سامسونج” المجهز بتطبيقات من “فيسبوك” و”جوجل”
weam.co/575148
الوئام - متابعات
أعلنت شركة سامسونغ الكترونيكس إنها ستطلق في أبريل المقبل هاتفا ذكيا قابلا للطي، مع تطبيقات من فيسبوك وألفابت مصممة خصيصا للهاتف الجديد.

وقال مسؤولون في سامسونغ إن هاتف “غالاكسي فولد” سيبلغ سعره 1980 دولارا أمريكيا عندما يطرح للبيع في السادس والعشرين من أبريل المقبل.

وستبلغ شاشة العرض بالهاتف الجديد 4.6 بوصة عندما تكون مطوية وتصل إلى 7.3 بوصة عندما تكون ممدودة.

وقالت سامسونغ إنها تعمل مع فيسبوك ومايكروسوفت لإيجاد نسخ خاصة من تطبيقاتهما الشهيرة تناسب شاشة العرض في هاتفها الجديد.

وقد يساعد الجهاز الجديد سامسونغ، أكبر صانع للهواتف المحمولة في العالم، في منافسة منافسين مثل أبل وهواوي تكنولوجيز الصينية وكلاهما تبيع هواتف ذكية فاخرة.

وقالت سامسونغ إنها طورت عمليات تصنيع جديدة لمفصل الهاتف وشاشة العرض المرنة للسماح بفتحه وغلقه مئات آلاف المرات.

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