التعليم: استمرار قبول الطلاب الوافدين والمقيمين والسوريين واليمنيين بالمدارس

الطائف -الوئام -عبدالله العازمي:

وجهت وزارة التعليم باستمرار قبول الطلاب والطالبات الوافدين والمقيمين المنتهية إقاماتهم في الدراسة حتى نهاية العام الدراسي الحالي ١٤٣٩/١٤٤٩ فقط وكذلك الطلاب والطالبات السوريين واليمنيين المنتهية تأشيرات زياراتهم.

جاء ذلك في تعميم لنائب وزير التعليم وجهه لجميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات حصلت “الوئام” على نسخة منه.

وطالب التعميم بضرورة استمرار قبول الطلاب والطالبات الوافدين والمقيمين المنتهية إقاماتهم في الدراسة حتى نهاية العام الدراسي الحالي فقط.

وكذلك استمرار الطلاب والطالبات السوريين واليمنيين المنتهية تأشيرات زياراتهم، مع إبلاغ أولياء أمورهم بأنه لابد من تمديد التأشيرة أو تجديد الإقامة كشرط لاستمرار الدراسة للعام المقبل.

على أن تتولى إدارة التعليم المتابعة لجميع المراحل في المدارس الحكومية والأهلية والأجنبية للتحقق من استبعاد من لم يقم منهم بتجديد وثائقه الثبوتية في نهاية العام الدراسي.