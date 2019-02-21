تفاصيل الوظائف الشاغرة بديوان المراقبة العامة

الرياض- الوئام

أعلن ديوان المراقبة العامة عبر موقعه الإلكتروني عن توفر (10) وظائف في مجال الحاسب الآلي بالمركز الرئيسي للديوان بالرياض.

وجاءت الوظائف الشاغرة تحت مسمى “موظف حاسب آلي” على المرتبة الخامسة وفق مجموعة من المتطلبات والشروط

المتطلبات الأساسية:

– أن يكون المتقدم حاصل على دبلوم حاسب آلي معترف به.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته

– إجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية.

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية مكملاً للسن النظامة لشغل الوظيفة العامة.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك.

– حائزاً على المؤهلات المطلوبة للوظيفة.

– غير محكوم عليه بحد شرعي أو السجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– غير مفصول من الخدمة لأسباب تأديبية مالم يكن قد مضى على صدور قرار الفصل ثلاث سنوات على الأقل.