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القيادة تعزي رئيس بنجلاديش في ضحايا حريق اندلع في دكا

القيادة تعزي رئيس بنجلاديش في ضحايا حريق اندلع في دكا
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس محمد عبدالحميد رئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية، إثر اندلاع حريق في العاصمة دكا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.
وقال الملك المفدى: “علمنا بنبأ اندلاع حريق بالعاصمة دكا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين وشعب جمهورية بنجلاديش الشعبية الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية بنجلاديش الشعبية من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس محمد عبدالحميد، رئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية، إثر اندلاع حريق في العاصمة دكا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.
وقال سمو ولي العهد: ” تلقيت نبأ اندلاع حريق بالعاصمة دكا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب”.

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