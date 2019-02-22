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يتعلق بطريقة تنفيذ المصادقة

واتس آب تكشف خللاً في تطبيقها يُهدد الخصوصية

واتس آب تكشف خللاً في تطبيقها يُهدد الخصوصية
weam.co/575326
الرياض- الوئام:

أكدت شركة واتس آب وجود خلل في تطبيقها لهواتف آي فون يسمح بتجاوز أدوات التحكم في الخصوصية الجديدة، ويتعلق هذا الخلل بطريقة تنفيذ المصادقة البيومترية، ما يسمح لأي شخص بالوصول إلى واتس آب دون المرور عبر معرف اللمس أو الوجه.

ومن غير الواضح إذا كانت المشكلة في تنفيذ واتس آب أو خللاً أصلياً في آي أو إس، لكن واتس آب وعدت بإصلاح للخلل قريباً، بعد نشر المستخدمين لأخبار الخلل على الشبكات الاجتماعية.

وتتيح ضوابط الخصوصية الجديدة لمستخدمي آي فون فتح التطبيق باستخدام معرف اللمس أو معرف الوجه، ولكن مستخدمين تجاوزوا طرق الدخول هذه باستخدام وظيفة “المشاركة” في هواتف آي فون لإرسال الملفات عبر واتس آب، ما يجعل المصادقة البيومترية غير مجدية.

وقال متحدث باسم واتس آب: “نحن على دراية بالمشكلة وسيتوفر الإصلاح قريباً. وفي الأثناء، نوصي بتعيين خيار قفل الشاشة على الفور”.

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