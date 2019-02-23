التعليقات: 0

المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات

وظائف هندسية شاغرة في شركة “إريكسون” بالرياض وجدة

وظائف هندسية شاغرة في شركة “إريكسون” بالرياض وجدة
weam.co/575506
الوئام - متابعات

أعلنت شركة إريكسون “Ericsson” المتخصصة بمجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على اسم:

مسؤول السلامة والصحة المهنية (الرياض): شهادة الدبلوم التقني أو درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، الصحة والسلامة المهنية).

مهندس شبكات واتصالات (جدة): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، الاتصالات).

وأوضحت الشركة أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 فبراير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: “هنا

روابط ذات صلة

تفاصيل الوظائف لحملة البكالوريوس من الجنسين بـ”الغذاء والدواء”

تفاصيل الوظائف لحملة البكالوريوس من الجنسين بـ”الغذاء والدواء”

مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن وظائف شاغرة بمجال التمريض

مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن وظائف شاغرة بمجال التمريض

توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء في ديوان المراقبة العامة

توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء في ديوان المراقبة العامة

إريكسون تكشف عن أسرار تقنية الجيل الخامس «5G»

إريكسون تكشف عن أسرار تقنية الجيل الخامس «5G»

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>