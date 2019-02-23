السجن 15 عاما و500 جلدة لمواطنة هربت 20 ألف حبة كبتاجون من الكويت

الوئام - متابعات

أيدت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية، حكما، أصدرته محكمة الدمام، على امرأة بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً، وخمسمائة جلدة مفرقة على عشرة دفعات، كل دفعة بعدد خمسين جلدة، وذلك بسبب قيامها بتهريب 20 ألف حبة كبتاجون المخدرة عبر منفذ الرقعي الحدودي مع دولة الكويت.

وأقرت المواطنة، في العقد الثالث من العمر، بتهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون المخدرة، بعد ابتزازها من قبل شخص يقيم بدولة الكويت بنشر صورها إذا لم ترضخ لمطالبه بتهريب كمية الحبوب المخدرة عبر بنطلون جينز ترتديه أثناء مرورها بالعاملات بالمنفذ الجمركي، كما أقرت بأنها كانت ستتقاضى مبلغ 30 ألف ريال إذا نجحت في تهريب الكمية.

فيما رفضت المحكمة طلب المدعي العام، الذي طالب بحد الحرابة على المدَّعى عليها، وذلك لعدم تحقق ما يعتبر من شروط الحرابة بالقضية، وحكم عليها بالحد الأدنى بقضية التهريب وهو السجن لمدة 15 عاماً، والمنع من السفر بمدة مماثلة.