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قاموا بتسليم أنفسهم

شرطة عسير: القبض على قاتلي رجل أمن تثليث

شرطة عسير: القبض على قاتلي رجل أمن تثليث
weam.co/575563
الوئام-متابعات

أكدت شرطة منطقة عسير، أن 3 مواطنين، سلموا أنفسهم، إثر تورطهم في حادث إطلاق النار الذي نتج عنه استشهاد الجندي أول بإدارة مكافحة المخدرات بمنطقة عسير ممدوح عبدالله فجحان آل حميدان القحطاني.

و صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير بأنه وبالإشارة الى جريمة إطلاق النار التي نتج عنها إستشهاد الجندي أول بإدارة مكافحة المخدرات بمنطقة عسير ،ممدوح عبدالله فجحان آل حميدان القحطاني ،  وهو يؤدي مهامه ، ضمن فرقة مكافحة مخدرات ، في مسح وتمشيط مواقع نائية بمحافظة تثليث في منطقة عسير ، مساء يوم الخميس الموافق 1440/6/16 هـ ، فقد أسفرت نتائج متابعة رجال الأمن للجريمة وتعقب مرتكبيها، عن تحديد هوية المتورطين فيها ، ثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر ، وبتضيق الخناق عليهم ، بادروا بتسليم أنفسهم ، حيث جرى إيقافهم ، ومباشرة الإجراءات النظامية.

وأكت شرطة منطقة عسير  حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها

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