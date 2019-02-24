السودان.. إطلاق سراح 11 معارضا اعتقلوا منذ أيام

الوئام - وكالات

أطلقت سلطات الأمن السودانية، اليوم، سراح 11 من قادة المعارضة الذين تم اعتقالهم يوم الخميس الماضي.

وقال أحد المفرج عنهم، إن السكرتير السياسي للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب لايزال قيد الاعتقال.

كان الأمن السوداني اعتقل 25 من قادة المعارضة أثناء محاولتهم الخروج في موكب دعا له تجمع المهنيين السودانيين، يوم الخميس، للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية والمطالبة بإسقاط النظام.

ومن المقرر أن يسير تجمع المهنيين وقوى التغيير والحرية، اليوم، عدة مواكب مركزية في مدينتي الخرطوم وأم درمان في تحد لإعلان حالة الطوارئ. ويشهد السودان منذ ما يزيد عن شهرين سلسلة تظاهرات للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية والمطالبة باسقاط النظام.