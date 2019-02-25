مدرب الهلال: التأهل لم يحسم بعد.. كرة القدم لا تعطي إلا من يعطيها

القاهرة- الوئام:

أكد مدرب فريق الهلال زوران ماميتش أن التأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال لكرة القدم لم يحسم بعد.

وقال خلال تصريحات: مباراة اليوم تمثل الشوط الثاني فعلى الرغم من الفوز في لقاء الذهاب بثلاثة أهداف دون مقابل إلا أن التأهل غير مضمون حتى الآن وفريقي يكن كل الاحترام للفريق المضيف في هذا اللقاء.

وأضاف: مباراة الإياب تحتاج لتركيز كبير وإصرار على تحقيق نتيجة إيجابية، فالاتحاد فريق ليس سهلاً أبداً ويملك عناصر مميزة ويشكل خطورة في كل صفوفه، وقد يقدم مالا نتوقع في المباراة، وقد طالبت اللاعبين بالتركيز الكبير في مجريات اللقاء وعدم الاستهانة والاستهتار بالخصم أبداً، فكرة القدم لا تعطي إلا من يعطيها.

فيما أكد لاعب فريق الهلال عبدالملك الخيبري بأن فريقه يسعى لتقديم نتيجة إيجابية في اللقاء والتأهل للدور القادم من البطولة.

وقال : نتيجة مباراة الذهاب لم تكن نتيجة نهائية، فتبقى لقاء مهم وهو الحاسم في مسألة التأهل للدور القادم من البطولة.

بدوره أكد مدرب فريق الاتحاد السكندري المصري، هاني طولان بأن المباراة ستكون صعبة.

وقال : كشخص واقعي، فريق الهلال يعد من أقوى الفرق الآسيوية، ولدي ثقة في أفراد فريقي بأنهم سيقدمون مباراة تليق بهم وباسم نادي الاتحاد السكندري وشعبيته وجماهيريته الكبيرة.

وأضاف: نرحب بفريق الهلال في بلدهم الثاني مصر، وأعلم أن جماهير فريقي لا تقبل الاعتذار عن الأخطاء ولا بديل لتحقيق نتيجة إيجابية ونحلم بالفوز وكرة القدم لا تعرف المستحيل أبداً، وبالرغم من خسارتنا ذهاباً بثلاثة أهداف إلا أننا نطمح للعودة في لقاء الإياب.

فيما رحب قائد فريق الاتحاد اللاعب الهاني سليمان بفريق الهلال السعودي، مؤكداً بأن المباراة غاية في الصعوبة بعد نتيجة مباراة الذهاب التي خسروها بثلاثة أهداف.

وقال : كرة القدم لا تعرف المستحل والجهازان الفني والإداري تعاملا معنا بعد مباراة الذهاب بشكل مميز من الناحية الفنية والنفسية، ونحن سنلعب أمام جماهيرنا الكبيرة وعلى أرضنا ونطمح لتحقيق نتيجة كبيرة في هذه المباراة المهمة.