أمير الجوف يكرّم الشاب الزيدان لإسهامه في العثور على طفل

سكاكا- الوئام:

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه بالإمارة اليوم، المواطن عبدالرزاق بن مدالله الزيدان نظير عملة الإنساني وجهوده في البحث عن الطفل الذي كان مفقوداً أثناء التنزه مع ذويه.

وأثنى سموه على الشاب الزيدان وتصرفه النبيل الذي يدل على حسن التربية والتوجيه، ويعتبر ديدن مجتمعنا في هذه البلاد المباركة، منوهاً بتفاعل الجميع من أبناء المنطقة وشبكات التواصل الاجتماعي مع الحدث، متمنياً له المزيد من التوفيق والنجاح في المستقبل .

من جهته قدّم الزيدان شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة الجوف على تكريمة وحرصه على تشجيع الجميع على فعل الخير .