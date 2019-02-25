السودان.. احتجاجات في جامعة بالخرطوم بعد اقتحامها من قوات الأمن

الوئام - وكالات

نظم عدد من طلاب وموظفي وخريجي جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا “مأمون حميدة” بالخرطوم، اليوم، وقفة احتجاجية، اعتراضا على اقتحام قوات الأمن لحرم الجامعة، وإطلاق الغاز المسيل للدموع على المحتجين، واعتقال عدد من الأطباء والطلاب.

واستنكر خريجو الجامعة اقتحام القوات الأمنية السودانية الحرم الجامعي والاعتداء على الطلاب بالضرب وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع داخل القاعات الدراسية الضيقة، في حين تم اعتقال عدد كبير من الطلاب ورصهم بشكل مهين والاعتداء الجسدي واللفظي عليهم.

ومن جانبه، أعرب رئيس مجلس أمناء جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا، بروفيسور مأمون حميدة، عن أسفه لما حدث من اقتحام قوات الأمن لحرم الجامعة لملاحقة المتظاهرين من الطلاب، وأدان انتهاك حرمة الجامعة.

وقال حميدة، في تعميم صحفي حسب صحيفة الانتباهة، إن الجامعة ظلت حريصة على سلامة أبنائها الطلاب وحافظت على المتظاهرين داخل الجامعة، وقام بعض الطلاب بكسر الباب الجنوبي والدخول في مناوشات مع رجال الأمن، ولم تستطع إدارة الجامعة منعهم ودخولهم في حرم الجامعة، وهذا لا يبرر انتهاك حرمة الجامعة وضرب الطلاب داخل الحرم الجامعي.

وذكر حميدة أن إدارة الجامعة ستقدم احتجاجها لسلطات الأمن للمطالبة بتحقيق عاجل في هذا الشأن، وطالب الطلاب بالالتزام بقوانين الجامعة، كما تبذل الجامعة قصارى جهدها للحفاظ على طلابها، وظلت هكذا منذ اندلاع الاحتجاجات، لافتاً إلى السعي لفك المعتقلين في احتجاجات أمس، كما فعلت في مرات سابقة بفك المعتقلين من الطلاب.