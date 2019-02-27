التعليقات: 0

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم “تريلا” بسيارات متعددة في مكة

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم “تريلا” بسيارات متعددة في مكة
weam.co/576375
مكة- الوئام- حجب العصيمي
وقع حادث تصادم بين شاحنة تريلا وعدد من السيارات، بالعاصمة المقدسة، صباح اليوم الأربعاء، أسفر عن إصابة 5 أشخاص، بإصابات متفرقة، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.
تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، في الساعه ٩:٣١ من صباح اليوم الأربعاء، بلاغًا من العمليات الموحدة بوجود حادث تصادم تريلا مع سيارات متعددة في الدائري الرابع في اتجاه بطحاء قريش، وبه عدد من الإصابات، وعلى الفور تم توجيه 3 فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني نعيم الأحمدي.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بالعاصمة المقدسة عبد العزيز بادومان، أنه حين وصول أول فرقة للموقع، تبين وجود 5 إصابات تم تقديم العناية الإسعافيه للمصابين ونقلوا  إلى مستشفى النور التخصصي.

روابط ذات صلة

أمير مكة المكرمة بالنيابة يعتمد المسميات الجديدة لبعض المخططات بالعاصمة المقدسة

أمير مكة المكرمة بالنيابة يعتمد المسميات الجديدة لبعض المخططات بالعاصمة المقدسة

مسوحات طبية على الإبل المشتبه بإصابتها بـ”كورونا” في العاصمة المقدسة

مسوحات طبية على الإبل المشتبه بإصابتها بـ”كورونا” في العاصمة المقدسة

إزالة مباسط مياه زمزم المخالفة والبيع العشوائي على الطرق السريعة

إزالة مباسط مياه زمزم المخالفة والبيع العشوائي على الطرق السريعة

مصرع وإصابة 12 في حادث بحوطة بني تميم

مصرع وإصابة 12 في حادث بحوطة بني تميم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>