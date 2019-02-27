لندن- الوئام:

يفتح استاد الاتحاد أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين مانشستر سيتي ووست هام مساء اليوم الأربعاء 27 فبراير 2019، الموافق 22 جمادى الآخرة 1440 هجريًا، وذلك في إطار منافسات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام بث مباشر اليوم الاربعاء 27-2-2019

حصد الأزرق السماوي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة للمرة التانية على التوالي، بعدما حقق الفوز على فريق تشيلسي بركلات الترجيح (3-4)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأحد على ملعب ويمبلي.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام بث مباشر اليوم الاربعاء 27-2-2019

أما في الدوري فيحتل الفريق المركز الثاني برصيد 65 نقطة، وبفارق نقطة واحدة فقط عن الريدز صاحب الصدارة، فحتى الآن خاض السيتيزنس 27 مباراة في البريميرليج، حقق الفوز في 21 مباراة، وتعادل في مبارتين وتلقى أربع هزائم.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام بث مباشر اليوم الاربعاء 27-2-2019

على الجهة الأخرى يقدم وست هام موسمًا جيدًا إلى حد ما حتى الآن في بطولة الدوري، فكانت آخر مبارياته أمام فولهام، وحققوا الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويحتل الفريق حاليًا المركز التاسع في ترتيب البريميرليج برصيد 36 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم فاز في 10 مباريات، وتعادل في ست، وخسر 11 مباراة.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام بث مباشر اليوم الاربعاء 27-2-2019

سيستمرغياب الثنائي كلاوديو برافو وآيميريك لابورت عن مانشستر سيتي بداعي الإصابة، ولن يفتقد السيتيزينس أي لاعب آخر بداعي الإيقاف.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام بث مباشر اليوم الاربعاء 27-2-2019

سيبدأ جوارديولا بنفس طريقته وتشكيلته المعتادتين، وسيدفع بالثنائي أوتاميندي وجون ستونز في قلب الدفاع، وفي خط الوسط سيتواجد فيرناندينيو، إلكاي جوندوجان، كيفن دي بروينه، أمام في الأمام فسيتواجد الثلاثي، ستيرلينج، ساني، أجويرو.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام بث مباشر اليوم الاربعاء 27-2-2019

يعاني وست هام من غياباتٍ بالجملة في صفوفه بسسب الإصابة، واللاعبون الغائبون هم، وينستون ريد، جاك ويلشير، كارلوس سانشيز، أندري يارمولينكو، وينستون ريد، ولن يفتقد الفريق أي لاعب آخر بداعي الإيقاف.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام بث مباشر اليوم الاربعاء 27-2-2019

سيعتمد بيليجريني على الطريقة التي خاض بها اللقاء في المباريات السابقة في البريميرليج، وسيدفع في مركز قلب الدفاع بالثنائي ديوب وبالبوينا، أما الهجوم فسيقوده النمساوي أرناتوفيتش بجانب فيليبي أنديرسون، ديكلان رايس.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام بث مباشر اليوم الاربعاء 27-2-2019

موعد مباراة مانشستر سيتي ووست هام اليوم الاربعاء 27-2-2019

البطولة: الدوري الانجليزي الممتاز

المباراة: مانشستر سيتي ضد وست هام

الملعب: ملعب الاتحاد

الموعد: اليوم الأربعاء 27 فبراير 2019 ميلادياً،22 جمادى الآخرة 1440 هجرياً،22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية

الحكم : ستيورات أتويل

القناة الناقلة:

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