تعويضات مالية لمالكي حافلات خط البلدة

وافق المقام السامي على معالجة الوضع الراهن للحافلات الأهلية (خط البلدة)، من خلال حلول عدة.

وجاءت الحلول كالآتي:

أولا: تكون الحلول النظامية الواردة في الفقرة (3) من البند ثالثا من قرار مجلس الوزراء رقم (95) وتاريخ 11/2/1439ه، من خلال تخيير مالكي الحافلات الأهلية (خط البلدة)، التي تنطبق عليها شروط الخدمة قبل صدور القرار المشار إليه بأحر الخيارات الآتية:

التعويض عن قيمة الحافلة بمبلغ 60 ألف ريال، بشرط تسليمها لحجوزات المرور في الرياض , وجدة, وتسليم رخص سيرها ولوحاتها، مع إلغاء سجل الحافلة، وذلك دون إلزام مالكها بتجديد رخصة سيرها وتسديد الرسوم المقررة نظامًا عليها

السماح ببيع الحافلة على محلات بيع المركبات الملغي تسجيلها “التشليح”، وذلك دون إلزام ملاكها بتجديد رخصة سيرها وتسديد الرسوم المقررة نظاما عليها

السماح بتصدير الحافلة إلى خارج المملكة، وذلك دون إلزام مالكها بتجديد رخصة سيرها وتسديد الرسوم المقررة نظاما عليها

تحويل نوع تسجيل الحافلة من حافلة نقل عام إلى حافلة نقل خاص,بغرض استعمالها للأغراض الخاصة والنقل دون أجر أو بغرض الاقتناء كقيمة تاريخية، وذلك وفقا للاشتراطات المقرة من هيئة النقل العام ,والإدارة العامة للمرور على أن يتم التعامل مع الحافلة، في حال استعمالها لغير الغرض الذي رخصت من أجله ,وفقا للإجراءات النظامية

ثانيا: تعامل الحافلات الأهلية “خط البلدة” التي لا تنطبق عليها شروط تقديم الخدمة من خلال تخيير ملاكها بأحد الخيارات الواردة أعلاه عدا التعويض.

ثالثا: على مالك الحافلة بحسب الحال خلال 90 يومًا من تاريخ صدور هذا القرار اختيار أحد الخيارات المتاحة له وفقا لما ورد في البندين أولا وثانيا من هذا القرار وفي حالة مضي المدة دون الاختيار يتم حجز الحافلة لدى الجهة المختصة إلى حين قيام مالكها بتحديد أحد الخيارات عدا الخيار رقم (1).

رابعا: استثناء من المدة المحددة لاستقبال المعلومات اللازمة عن ملاك الحافلات وعن حافلاتهم الواردة في البند (ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (95) وتاريخ 11/2/1439ه، يمنح ملالتك الحافلات مهلة لمدة شهرين، من تاريخ صدور هذا القرار.

خامسا: يتولى فريق العمل المشكل بموجب البند (ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (95) وتاريخ 11/2/1439 ه، بالإضافة إلى ممثل من وزارة المالية استكمال ما يلزم لتنفيذ ما ور\د في هذا القرار.

كانت وزارة النقل قد أعلن عن سعيها لوضع بدائل لملاك حافلات “خط البلدة” بعدما أعلنت أن 90% من الحافلات منتهية التصريح لنقل الركاب.

وفي مطلع العام 2018 استكملت هيئة النقل العام والإدارة العامة للمرور تنفيذ حملة حصر حافلات النقل العام الأهلية المعروفة بـ”خط البلدة” في الرياض وجدة، لمراجعة وتدقيق بيانات الحافلات العاملة فعلياً في الطرق العامة، ومعلومات مالكيها، ومقارنتها مع البيانات المسجلة لدى الهيئة، من أجل إعادة تنظيم العمل في ذلك المجال.

ووعد وزير النقل، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام الدكتور نبيل العامودي، في سعي الوزارة لدراسة البدائل أن تدرس الأوضاع المالية والاجتماعية للمواطنين من ملاك تلك الحافلات، لتوفير خيارات لهم ضمن إطار زمني.