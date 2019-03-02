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تبلغ كيلو و422 جراما

جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز يُحبط تهريب كمية من الكوكايين

جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز يُحبط تهريب كمية من الكوكايين
weam.co/577063
متابعات - الوئام:

لم تجد “سيّدة” من جنسية إفريقية مخبأ سوى أحشائها لمحاولة إدخال كيلو و125 جرام من الكوكايين النقي وذلك عند قدومها إلى المملكة عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنوّرة، حيث تمكّن جمرك المطار من كشف هذه المحاولة وإحباط محاولة تهريبها للكوكايين.

تفصيلًا قال مشعل الزبيدي مدير عام جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز: في أثناء إجراء عملية التفتيش لركاب إحدى الرحلات، اشتبه فريق التحري بالجمارك بإحدى القادمات عبر هذه الرحلة، وبتفتيشها من المفتشة الجمركية وفحصها عبر أنظمة فحص الأحشاء بالأشعة تبيّنت إيجابية الفحص، حيث عُثر بداخل أحشائها على 100 كبسولة تحتوي جميعها على كيلو و125 جرام من الكوكايين.

وفي ذات السياق أوضح الزبيدي أنه تم أيضًا إحباط محاولة تهريب 297 جرام من الكوكايين عُثر عليها مُخبأة بنفس طريقة التهريب السابقة، حيث قام أحد القادمين إلى المملكة بإخفاء 27 كبسولة في أحشائه تحتوي جميعها على تلك الكمية من الكوكايين، مبينًا أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد ضبط الممنوعات.

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