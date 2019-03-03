الجزائر.. منع رجل الأعمال علي حداد من مغادرة البلاد ووضعه تحت الإقامة الجبرية

الوئام - متابعات

أفادت وسائل إعلام جزائرية بمنع رجل الأعمال علي حداد المقرب من شقيق الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة من مغادرة البلاد، ووضعه تحت الإقامة الجبرية بسبب تسريب صوتي منسوب له يتوعد فيه بقمع المتظاهرين.

وأضافت أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة صرح بممتلكاته في وثيقة نشرتها صحيفة “المجاهد” الحكومية.

وكانت وسائل إعلام تناقلت، السبت، أنباء عن عودة بوتفليقة إلى البلاد بعد رحلة علاجية في جنيف.

وتغلق الأمانة العامة للمجلس الدستوري الجزائري، منتصف ليل الأحد الثالث من مارس، أبوابها أمام تلقي طلبات المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية.

ومن المفترض أن يقدم المرشح عبدالعزيز بوتفلیقة ملف ترشحه للانتخابات الرئاسیة، الأحد 03 مارس، وسط مسیرات مناھضة لترشح الرئیس المنتھیة ولايته بوتفلیقة لعھدة خامسة.

وقالت مصادر لـ”العربية” في وقت سابق اليوم إن الرئاسة الجزائرية ستعلن عن قرارات هامة خلال ساعات.

كما كشفت مصادر جزائرية متطابقة عن أن تعديلا حكومیا وشیكا سيعلن عنه خلال الساعات المقبلة، سیكون الأوسع على الإطلاق والأكبر من نوعه.