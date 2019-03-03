الوئام - متابعات

يلتقي فريق تشيلسي، اليوم، مع نظيره فولهام، ضمن منافسات الأسبوع الـ 29 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

مشاهدة مباراة تشيلسي وفولهام بث مباشر في الدوري الإنجليزي

ويسعى تشيلسي صاحب المركز السادس برصيد 53 نقطة إلى مواصلة انتصاراته وزيادة عدد النقاط، لا سيما بعد أن تغلب على توتنهام بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما في الدوري.

مشاهدة مباراة تشيلسي وفولهام بث مباشر في الدوري الإنجليزي

بينما يحارب فولهام شبح الهبوط من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويسعى للتخلص من أثار خسارته الأخيرة أمام ساوثهامبتون، إذ منيت شباكه بهدفين نظيفين.

مشاهدة مباراة تشيلسي وفولهام بث مباشر في الدوري الإنجليزي

ويقع فريق فولهام في المركز التاسع عشر، قبل الأخير، في ترتيب الدوري، برصيد 17 نقطة، وبفارق 10 نقاط فقط عن مراكز الهروب من الهبوط.

مشاهدة مباراة تشيلسي وفولهام بث مباشر في الدوري الإنجليزي

ويواجه الفريقان مشكلات عدة، أبرزها بالنسبة إلى تشيلسي هي أزمة المدير الفني الإيطالي ماوريسيو ساري مع حارس مرمى الفريق الأول الإسباني كيبا أريزابالاغا.

مشاهدة مباراة تشيلسي وفولهام بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وعوقب أريزابالاغا بغرامة بسبب رفضه الاستبدال قرب نهاية الوقت الإضافي خلال الهزيمة أمام مانشستر سيتي بركلات الترجيح يوم الأحد الماضي، وجلس على مقاعد البدلاء خلال الفوز 2-صفر على توتنهام هوتسبير، يوم الأربعاء الماضي.

مشاهدة مباراة تشيلسي وفولهام بث مباشر في الدوري الإنجليزي

فيما لا يزال المدرب ساري غير متأكد إن كان الحارس الإسباني سيستعيد موقعه في التشكيلة الأساسية أمام فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز أم لا.

مشاهدة مباراة تشيلسي وفولهام بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وعلى الجانب الآخر، ونظرا لسوء النتائج، أعلن نادي فولهام الإنجليزي، قبل يومين، إقالة المدير الفني الإيطالي، كلاوديو رانييري من تدريب الفريق، بعد 3 أشهر فقط من التعاقد معه، وتم تعيين النجم الإنجليزي، سكوت باركر، مدرباً مؤقتًا في قيادة الفريق لحين التعاقد مع مدرب جديد.

مشاهدة مباراة تشيلسي وفولهام بث مباشر في الدوري الإنجليزي

رانييري الذي سبق أن درب تشيلسي وليستر سيتي، وحقق مع الأخير لقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2015-16، قال عبر موقع فولهام الرسمي عن إقالته: “بالطبع أنا مُحبط من النتائج، وأننا لم نبدأ البناء حول البداية الجيدة التي صاحبت تعييني، في النهاية أشكر النادي، واللاعبين والجماهير، على ما أعطوه لي من وقت في النادي”.

مشاهدة مباراة تشيلسي وفولهام بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وستكون تلك التجربة الأولى لباركر تدريبيًا أمام تشيلسي الذي سبق له ارتداء قميصه كلاعب، وكذلك لعب لأندية نيوكاسل ووست هام وتوتنهام واختتم مسيرته مع فولهام.

مشاهدة مباراة تشيلسي وفولهام بث مباشر في الدوري الإنجليزي

المباراة: فولهام أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

الملعب: ستاد كرافين كوتاج

التوقيت: اليوم الموافق 3-3-2019 في تمام الساعة 4:05 بتوقيت القاهرة، 5:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة :

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