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استعرضت التجارب الدولية

بالصور… جامعة شقراء تنظم ندوة عن “الهوية الوطنية في ضوء التحديات المعاصرة”

بالصور… جامعة شقراء تنظم ندوة عن “الهوية الوطنية في ضوء التحديات المعاصرة”
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الوئام - متابعات

نظمت جامعة شقراء، ندوة علمية، عن الهوية الوطنية في ضوء التحديات المعاصرة، قدّمها فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء ‏والمستشار في الديوان الملكي، والدكتور عبدالله بن محمد الفوزان عضو مجلس الشورى والأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.

واستعرض فضيلة الشيخ عبدالله المنيع مرتكزات الهوية والوطنية ومبادئها ومناهجها، وتأصيل الهوية الوطنية في ضوء المفاهيم الشرعية الصحيحة.

فيما بدأ الدكتور عبدالله الفوزان، الجلسة الثانية، بالحديث عن بعض التجارب الدولية في مجال تعزيز الهوية الوطنية، وتقديم تصور متميز للهوية الوطنية السعودية في ضوء ٢٠٣٠.

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