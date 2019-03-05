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بحضور اللحيدان وبمشاركة 2088 لاعبا

«السويدي» بطلاً لشتوية القدم في وقت اللياقة

«السويدي» بطلاً لشتوية القدم في وقت اللياقة
weam.co/577593
الرياض- الوئام:

توج الرئيس التجاري والتخطيط الاستراتيجي في وقت اللياقة الاستاذ عبد الله اللحيدان ، الفائزين في البطولة الخامسة لكرة القدم الشتوية في مراكز وقت اللياقة 2019 والتي على ملعب مركز السويدي بمدينة الرياض بحضور مدير العلاقات العامة الاستاذ / علي القرني والدكتور محمد سالم مدير عام الإدارة الرياضية بشركة لجام للرياضة.

وفضول عربي مسؤول الأنشطة الرياضية وذلك بمشاركة 2088 لاعباً بمعدل 174 فريق من جميع مراكز المملكة العربية السعودية والإمارات العربية.

حيث حصل فريق النجوم من مركز (السويدي ) على لقب البطولة بعد فوزه على فريق بيرا ميدز من مركز (الندى) ، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي قادها الحكم السعودي خالد الصلوي، على ملعب وقت اللياقة بالسويدي . وفي نهاية الحفل كرم الاستاذ عبد الله اللحيدان حكم البطولة واللجنة المنظمة والفائزين.

من جهته، أكد الاستاذ عبد الله اللحيدان أن مراكز وقت اللياقة هي سبّاقة دائمًا لإقامة مثل هذه البطولات المنظمة وذلك لإظهار الكوادر الداعمة للمنتخبات السعودية، معتبراً أندية وقت اللياقة من أفضل المراكز الرياضية في المملكة انتشاراً وتوسعاً، وتقديم خدمة مميزة للمجتمع.

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