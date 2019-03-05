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شمل ندوة تثقيفية ومعرضًا توعويًا

«برنامج آمن» يوعي 60 نزيلا بسجن الطائف بمضار التدخين والمخدرات

«برنامج آمن» يوعي 60 نزيلا بسجن الطائف بمضار التدخين والمخدرات
weam.co/577740
جدة- الوئام- هاني الثبيتي:

أقامت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالطائف، برنامجًا توعويًا، بالسجن العام بالمحافظة، استفاد منه 60 نزيلًا، ضمن البرنامج الوقائي “آمن”.

ونوه مدير جمعية كفى بالطائف عبدالله بن علي الشهري، بأن البرنامج الذي نظمه فريق كفى التوعوي شمل ندوة تثقيفية ومعرضًا توعويًا لقي اعجاب النزلاء، مبينًا أن البرنامج يستمر على مدى يومين للاستفادة الكافية وآلية الطرق الوقائية من الوقوع في الإدمان.

وشكر “الشهري”، مدير سجون الطائف المقدم سعيد العجب، على تعاونه المثمر مع جمعية كفى بالطائف، وكذلك تعاون جميع القيادات بالسجن العام لتحقيق الرسالة السامية لبرنامج آمن، موضحًا أن برامج الجمعية تلقى إقبالًا كبيرًا من كافة الشرائح المستفيدة والتي يعد النزلاء أحدها.

يذكر أن برنامج آمن هو برنامج تثقيفي وقائي من التدخين والمخدرات أطلقته جمعية كفى قبل خمسة أعوام ليعنى بمنسوبي المنشآت والقطاعات العسكرية والأمنية.

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