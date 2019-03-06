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آل جابر: المملكة وفرت 750 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن 2019

آل جابر: المملكة وفرت 750 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن 2019
weam.co/577985
الوئام - متابعات

قال سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن، محمد آل جابر، إن المملكة العربية السعودية وفرت 750 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2019.

وأضاف سفير المملكة في اليمن، الأربعاء، أن السعودية واليمن تجمعهما روابط الأخوة والعلاقات التاريخية القوية قيادةً وشعباً، والمملكة هي الدولة الأكثر والأسرع دعماً لليمن، وتعمل على المشاريع التنموية في اليمن منذ عقود.

وتابع أن أمن المملكة وأمن اليمن مترابط وواحد، لذلك نحرص على أن يبقى مستقر، ودائماً ما أذكر أن الدولة الوحيدة التي نتقاسم معها المطر هي اليمن.

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