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“اليوم حداد”.. مظاهرات في إيران احتجاجا على تأخر الرواتب

“اليوم حداد”.. مظاهرات في إيران احتجاجا على تأخر الرواتب
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تظاهر المئات في مدينة أصفهان بإيران، اليوم، مطالبين بدفع راتب الشهر الماضي ومكافأة العام المقبل.

وتجمع عشرات المتقاعدين من شركة “فولاد مباركة” لصناعة الصلب بأصفهان إحدى أكبر المدن الإيرانية متجهين نحو مقر البلدية مرددين شعار “اليوم يوم حداد.. رواتبنا باتت تحت عباءات رجال الدين”.

وبعد ساعات من الاحتجاج نقلت وكالة أنباء فارس عن محمد جواد عسكري مدير صندوق التقاعد في الشركة قوله إنه وبعد متابعة حثيثة للأمر مع المسؤولين في وزارة الصناعة تم اليوم دفع رواتب المتقاعدين فقط من دون دفع مكافأة العام الجديد، مرجعا سبب تأخر دفع المستحقات إلى نقص في موارد الحكومة.

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