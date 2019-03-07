غدا.. عبدالله الرويشد ضيف أولى حلقات برنامج الزمن الجميل بأبوظبي

متابعات- الوئام

تنطلق أولى حلقات برنامج “الزمن الجميل” على فضائية أبوظبي، في العاشرة مساء غد الجمعة بتوقيت الإمارات التاسعة بتوقيت السعودية، بالمسرح الوطني بأبوظبي، ويحل الفنان عبدالله الرويشد، ضيفا في الحلقة الأولى.

وحدد القائمون على البرنامج، الذي يذاع كل جمعة على الهواء، مجموعة من الأحكام لمن يرغب في حضور حلقات البرنامج، على النحو التالي:

– تُفتح أبواب المسرح للجمهور الساعة 8:00 مساءً للتسجيل.

– تُفتح أبواب المسرح لدخول الجمهور الساعة 9:00 مساءً.

– يبدأ البرنامج في تمام الساعة 10:00 مساءً، وينتهي الساعة 12:30 صباحاً.

– سيتم توفير المقاعد بأولوية الحضور.

– للدخول للمسرح، يُرجى إحضار بطاقة الهوية الإماراتية.

– يرجى الحضور قبل موعد البرنامج بوقت كافي نظراً لمحدودية مواقف السيارات.