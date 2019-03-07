الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة غدا

الرياض- الوئام

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الجمعة الموافق 2019/03/08 في المملكة.

وقالت إنه من المتوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية ويصحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة على “الجوف، الحدود الشمالية، الأجزاء الشمالية الشرقية (حفر الباطن، القيصومة)”.

وشملت التوقعات، أن يستمر نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على نجران، الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، وسماء غائبة جزئيا على شمال غرب المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية.