الرياض- الوئام:

يلتقي مساء اليوم الجمعة فريقا النصر والاتفاق في الجولة 23 لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (الدوري السعودي) على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

مشاهدة مباراة النصر والاتفاق بث مباشر في الدوري السعودي

ورصدت إدارة نادي الاتفاق، برئاسة خالد الدبل، مكافأة فوز خاصة للاعبين، من أجل تحفيزهم للتغلب على النصر، في المباراة التي ستجمع بينهما في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

مشاهدة مباراة النصر والاتفاق بث مباشر في الدوري السعودي

ووعدت إدارة نادي الاتفاق اللاعبين، بمكافأة مالية خاصة بقيمة 10 آلاف ريال لكل لاعب، في حال تمكنهم من تحقيق الفوز على النصر، والظهور بمستوى وأداء يليق باسم النادي.

مشاهدة مباراة النصر والاتفاق بث مباشر في الدوري السعودي

ويحل فريق الاتفاق ضيفاً على النصر، في تمام الساعة السابعة إلا ثلث من مساء اليوم الجمعة بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري السعودي.

مشاهدة مباراة النصر والاتفاق بث مباشر في الدوري السعودي

ويحتل فريق النصر المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 49 نقطة، فيما يقع فريق الاتفاق في المركز التاسع برصيد 28 نقطة.

مشاهدة مباراة النصر والاتفاق بث مباشر في الدوري السعودي

من جهتها أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، نقل مباراة النصر والاتفاق ضمن الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلى ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

مشاهدة مباراة النصر والاتفاق بث مباشر في الدوري السعودي

ويأتي القرار بعد انتهاء أعمال الصيانة في الملعب، وجاهزيته لاحتضان المباريات، بحسب تقرير وكالة الشؤون الفنية بالهيئة العامة للرياضة.

مشاهدة مباراة النصر والاتفاق بث مباشر في الدوري السعودي

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 49 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر بـ55 نقطة.

أكد سيرخيو بيرناس المدير الفني للاتفاق السعودي، أنه سيلعب أمام النصر بهدف تحسين صورة فريقه المهتزة بالفترة الماضية.

مشاهدة مباراة النصر والاتفاق بث مباشر في الدوري السعودي

أما الاتفاق فقد فشل في تحقيق الفوز بآخر 5 مباريات له بالدوري، حيث خسر من التعاون والفيصلي وأحد، وتعادل مع الفيحاء والحزم.

مشاهدة مباراة النصر والاتفاق بث مباشر في الدوري السعودي

ومن جانبه قال عبد الله الصالح حارس الاتفاق: المباراة ستكون مختلفة بطابع خاص واستعدادتنا جيدة جداً لها.وفي هذا السياق، وضع المدرب الإسباني سيرخيو بيرناس الخطة النهائية لمواجهة النصر في الجولة الثالثة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وذلك بتدريب مغلق.

مشاهدة مباراة النصر والاتفاق بث مباشر في الدوري السعودي

وبدا المران بجملة من حركات الاحماء والتدريبات اللياقية المعتادة، ثم عدد من التطبيقات التكتيكية منها مناورة جادة على ثلثي الملعب.

مشاهدة مباراة النصر والاتفاق بث مباشر في الدوري السعودي

واختتم الاتفاق تحضيراته النهائية صباح أمس الخميس على ملعب عبدالله الدبل بالنادي قبل المغادرة إلى الرياض لمواجهة النصر وجدير بالذكر أن الاتفاق يحتل المركز التاسع بجدول الدوري السعودي، وفي رصيده 28 نقطة فقط.

مشاهدة مباراة النصر والاتفاق بث مباشر في الدوري السعودي

موعد مباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي

البطولة: دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي)

المباراة: النصر ضد الإتفاق الأسبوع: 23

الملعب: استاد الملك فهد الدولي

المعلق : احمد النفيسه – فارس عوض

التوقيت: اليوم الجمعة الموافق 8-3-2019 في تمام الساعة السابعة إلا ثلث من مساء اليوم الجمعة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة للمباراة:

KSA Sports 1 HD

Dawri Plus 2 HD