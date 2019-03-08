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انطلاقة بلا حدود.. المرأة في عين النيابة العامة

انطلاقة بلا حدود.. المرأة في عين النيابة العامة
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الوئام - متابعات

في انطلاقة بلا حدود وخطوة عززت دور المرأة السعودية في السلك القضائي، وظفت النيابة العامة محققات في مركزها الرئيسي وكافة فروعها بمختلف مناطق المملكة، إلى جانب توظيف طاقم نسائي إداري مساند في هذا المجال.

الخطوة التي كانت أواخر العام 2018، تعتبر في مقدمة الأفكار التطويرية للنيابة العامة لشغل فراغ كان ضروريا في تعزيز خصوصية المرأة أثناء عملية التحقيق.

وجاء هذا التوجه بعد تعديل نظام النيابة العامة، حيث جرى على ضوئه توصيفها باعتبارها هيئة قضائية، ومساواة أعضائها بأعضاء السلك القضائي، وخطوة في طليعة مجالات العمل الجديدة للمرأة السعودية في 2018، وامتداداً لتوجه السعودية ورؤيتها 2030 بتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في التنمية الوطنية.

واحتفلت النيابة العامة بنسائها في اليوم العالمي للمرأة، وشاركت في الهاشتاج المتصدر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بما وصلت إليه مكانة النساء وأعدادهن داخل السلك القضائي.

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